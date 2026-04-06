WSJ: Müzakereciler Hürmüz Boğazı'nın açılmasından ümitsiz

Wall Street Journal (WSJ), müzakerecilerin, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nı belirlenen süreden önce açma talebini yerine getireceği konusunda iyimser olmadıklarını yazdı.

Wall Street Journal’ın 7 Nisan 2026 Salı günü yayımlanan raporuna göre Trump’ın İran’a tanıdığı mühlet bu gece (7 Nisan Salı) sona erdi. Bu bağlamda müzakereciler, Tahran’ın geri adım atacağına ve boğazı açacağına dair hiçbir belirti olmadığını ifade ediyorlar.

Haberde bu sürenin bir anlaşma sağlanmadan dolmasının, ABD güçlerinin yeni bir saldırı aşamasına başlamasının önünü açacağı vurgulandı. Gazete ayrıca, bu seferki saldırıların hedefinde İran içerisindeki köprüler ve elektrik üretim santrallerinin bulunduğunu açıkladı.

Bu gelişme, bölgede topyekun bir savaş riskini artırıyor. Özellikle Washington'un, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı sonlandırmak için bir baskı unsuru olarak İran’ın sivil ve hizmet altyapısını vurma tehdidinde bulunması gerilimi tırmandırıyor.