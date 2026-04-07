İsrail'de 4 askere "İran casusu" gözaltısı

İsrail gazetesi "Yedioth Ahronoth", İran istihbaratına yardım etmek ve Tahran adına casusluk yapmak suçlamasıyla dört İsrail ordusu askerinin birkaç haftadır gözaltında tutulduğunu ve sorgulandığını bildirdi.

Yayımlanan bilgilere göre zorunlu askerlik görevini yapmakta olan bu dört asker birkaç hafta önce tutuklandı. İsrail polisi, dosyanın hassasiyeti ve yayın yasağı kararı nedeniyle bilgilerin çoğunun gizli tutulduğunu ancak soruşturmanın halen devam ettiğini açıkladı.

Bu askerlerin, İranlı ajanların talebi üzerine patlayıcı madde üretimi ve bunlar üzerinde testler yapmak için çalıştıklarından şüpheleniliyor. İsrailli yetkililer, askerlerinin savaş zamanındaki bu eylemini, İran bağlantılı casusluk faaliyetlerinde "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Buna karşılık İran makamları da İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda kişiyi tutukladıklarını duyurdu. Tahran, son olarak ülkenin kuzeybatı bölgelerinde 20 kişilik bir grubun gözaltına alındığını açıklamıştı.