Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki transit geçişlere vergi uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri açıdan yenildiğini belirterek, Hürmüz Boğazı üzerinden bir "transit geçiş vergisi" uygulama planı olduğunu söyledi.

Donald Trump yaptığı basın açıklamasında, bir anlaşma ufku görmesi durumunda İran'a yönelik tedbirleri erteleyebileceğini kaydetti.

"Biz savaşı kazandık, İran askeri olarak yenildi; geriye kalan tek şey, denize bazı mayınlar döşeyerek yaptıkları bazı psikolojik tehditlerdir." diyen ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nda transit vergi ve harçlarını uygulayacak olan biziz." dedi.

İran’ın "bir gecede yok olması gerektiğini" ve bunun "ertesi gece bile olabileceğini" söyleyen Trump, eğer belirlenen süreden önce kendisi için kabul edilebilir bir anlaşma yapılmazsa, gece yarısına kadar İran’daki tüm köprüleri ve elektrik santrallerini imha edeceği vurgusunda bulundu.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daha önce kimsenin inanmadığı kadar olağanüstü derecede iyiyiz, İran bir gecede haritadan silinebilir ve bu, muhtemelen yarın gece olabilir."