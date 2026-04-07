Devrim Muhafızları’ndan komşu ülkelere tehdit

İran Devrim Muhafızları Orsudu, İran’a yönelik yeni saldırıların ardından sert bir açıklama yaparak, “artık itidal dönemi bitti.” mesajı verdi.

Reuters’ın aktardığına göre Devrim Muhafızları, ABD ve müttefiklerinin altyapılarını hedef alacaklarını duyurdu.

Açıklamada, İran’a yönelik köprüler ve enerji santrallerini hedef alma tehditlerine karşılık olarak, bölgedeki ABD ortaklarının da hedef haline gelebileceği ifade edildi.

İranlı askeri yetkililer ayrıca, “bölgesel petrol ve doğalgaz tedarikini yıllarca sekteye uğratabilecek” adımlar atabilecekleri uyarısında bulundu.

Açıklamada, ABD’nin “kırmızı çizgileri aşması halinde, verilecek karşılığın bölge sınırlarını da aşacağı” tehdidi yer aldı.