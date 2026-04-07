Trump: İran'da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak

Donald Trump, 7 Nisan 2026 Salı günü, Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği süre dolmak üzereyken Truth Social platformu üzerinden İran’a yönelik sert bir mesaj paylaştı.

Trump, paylaşımında "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek ve bir daha asla geri gelmeyecek." ifadesini kullandı.

Bu durumun yaşanmasını istemediğini ancak bunun muhtemelen gerçekleşeceğini belirten ABD Başkanı, İran'daki mevcut yapının değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Farklı ve daha zeki zihinlerin hakim olduğu tam bir rejim değişikliğiyle "devrim niteliğinde harika bir gelişme" yaşanabileceğini ifade etti.

Gelişmeleri dünya tarihinin en önemli anlarından biri olarak nitelendiren Trump, "47 yıllık şantaj, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona eriyor. Tanrı büyük İran halkını korusun." dedi.