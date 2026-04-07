Fuad Hüseyin: Tahran ve Washington arasındaki gerilimi azaltma çabaları devam ediyor

Irak ve Mısır dışişleri bakanları, bölgesel gerilimlerin enerji güvenliği ve petrol fiyatları üzerindeki olumsuz etkisinden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Fuad Hüseyin, 7 Nisan 2026 Salı günü, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi gerçeleştirdi.

Görüşmede iki taraf da bölgedeki gerilimleri azaltmak ve hızlı gelişmeleri kontrol altına almak için yoğun çabaları ele aldı.

Açıklamada, iki bakanın ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasında anlayış oluşturmak için çabaları dikkatle değerlendirdiği belirtildi.

Bölgenin belirleyici ve hassas bir aşamada olduğunu ve "akıl ve bilgelik"in temel alınması gerektiğini vurgulayan bakanlar, herhangi bir felaket senaryosunun herkesi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.