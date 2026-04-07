Trump: İran ile müzakerelerde ilerleme kaydedilirse mühlet konusunda durum değişebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi halinde mühlet konusundaki durumun değişebileceğini vurguladı.

Trump, bugün (7 Nisan 2026 Salı) Fox News'e yaptığı açıklamada, "İran ile bir anlaşmaya varılamadan mühlet sona ererse, benzeri görülmemiş bir saldırı başlatacağız." dedi.

İran ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi halinde mühlet konusundaki durumun değişebileceğine dikkat çeken Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühletin sona ermesinin ardından İran'a yönelik hazırlanan planlar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz."

Trump, bugün, Truth Social platformu üzerinden paylaştığı mesajında, "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek ve bir daha asla geri gelmeyecek." sözlerini sarf etmişti.

Bu durumun yaşanmasını istemediğini ancak bunun muhtemelen gerçekleşeceğini belirten ABD Başkanı, İran'daki mevcut yapının değişmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Farklı ve daha zeki zihinlerin hakim olduğu tam bir rejim değişikliğiyle "devrim niteliğinde harika bir gelişme" yaşanabileceğini ifade etmişti.

Gelişmeleri dünya tarihinin en önemli anlarından biri olarak nitelendiren Trump, "47 yıllık şantaj, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona eriyor. Tanrı büyük İran halkını korusun." demişti.