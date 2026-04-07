Axios: Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildi

1 saat önce

Axios web sitesi, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ortaya koydu.

Axios'ta yer alan haberde, "ABD ile İran arasındaki görüşmelerin bir miktar ilerleme gösterdiği ancak Trump'ın belirlediği saat olan akşam 20.00'den önce bir anlaşmaya varılmasının muhtemel görünmediği" belirtildi.

Haberde ayrıca, "Amerikalı yetkililerin, odağın bir anlaşmanın mümkün olup olmadığından, zamanında yetiştirilip yetiştirilemeyeceğine kaydığını söylediği" ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (7 Nisan 2026 Salı), Truth Social platformu üzerinden paylaştığı mesajında, "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek ve bir daha asla geri gelmeyecek." sözlerini sarf etmişti.

Bu durumun yaşanmasını istemediğini ancak bunun muhtemelen gerçekleşeceğini belirten ABD Başkanı, İran'daki mevcut yapının değişmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Farklı ve daha zeki zihinlerin hakim olduğu tam bir rejim değişikliğiyle "devrim niteliğinde harika bir gelişme" yaşanabileceğini ifade etmişti.

Gelişmeleri dünya tarihinin en önemli anlarından biri olarak nitelendiren Trump, "47 yıllık şantaj, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona eriyor. Tanrı büyük İran halkını korusun." demişti.