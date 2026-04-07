Beyaz Saray: Son durumu ve ne yapacağını sadece Trump biliyor

30 dakika önce

Sözcü Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik gece saatlerinde düzenlemesi beklenen saldırı öncesi yaptığı açıklamada, "Son durumu ve ne yapacağını sadece Trump biliyor. İran rejiminin ABD ile anlaşma yapma fırsatı için saat 20.00'ye (TSİ 03.00) kadar vakti var." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verilen sürenin bu gece saatlerinde dolacağını ifade etmiş, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." demişti.

Daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu 'tam ve kapsamlı rejim değişimi' yaşandığına dikkat çeken Trump, "Belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir. Bu gece dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran'ın yüce halkını korusun." ifadelerini kullanmıştı.