Bağdat'ta kaçırılan İtalyan-Amerikan gazeteci serbest bırakıldı

Irak Hizbullahı, 31 Mart’ta kaçırılan İtalyan-Amerikan gazeteci Shelly Kittleson’ı serbest bırakma kararı aldığını duyurdu.

Şii grup Hizbullah Tugaylarının açıklamasında, kararın “görevden ayrılan Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin vatansever duruşuna duyulan takdir” nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu tür bir girişimin gelecekte tekrarlanmayacağı ifade edildi.

Hizbullah Tugayları, Shelly Kittleson’ın serbest bırakılmasının ardından “derhal ülkeyi terk etmesi” gerektiğini de şart koştu.

Shelly Kittleson, 31 Mart'ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından insanların gözü önünde kaçırılmıştı.

Kittleson’ın kaçırılma anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınmıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaçırma olayına karıştığı düşünülen şüphelilerden birinin yakalandığı duyurulmuştu.