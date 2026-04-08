Irak, ABD ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, gerilimin azaltılmasına, sakinleşme fırsatlarının artırılmasına ve bölgede güvenlik ile istikrarın pekiştirilmesine katkı sağlayacak bu gelişmenin takdir edildiği ifade edildi.

Krizlerin kontrol altına alınmasına, diyalog ve diplomasi dilinin hakim kılınmasına katkıda bulunan her türlü bölgesel ve uluslararası çabaya desteğini teyit eden Dışişleri Bakanlığı, ateşkese tam bağlılığın önemini ve bölgesel sahnede gerilimi yeniden tırmandırabilecek her türlü uygulama veya gerginlikten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"Bu olumlu adımın üzerine inşa edilerek, anlaşmazlıkların nedenlerini ele alan ve karşılıklı güveni artıran ciddi ve sürdürülebilir diyalog yollarının başlatılmasının" çağrısı yapıldığı açıklamada, Irak Cumhuriyeti'nin dengeli diplomatik yaklaşımını sürdürme ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek, istikrar ve kalkınmayı sağlayacak, savaşın sona ermesine, devletlerin egemenliğine saygıya, iyi komşuluk ilişkilerine ve iç işlerine karışmamaya dayalı yeni bir aşamanın temelini atacak bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı sağlama çabalarını destekleme konusundaki kararlılığına vurgu yapıldı.