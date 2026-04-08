ABD Savaş Bakanı: İran’ın füze tesislerini tamamen yok ettik

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran’a ait füze üretim tesislerinin tamamen yok edildiğini iddia etti.

Hegseth, bugün (8 Nisan 2026 Çarşamba), düzenlediği basın toplantısında, bugünün dünya barışı için harika bir gün olduğunu belirterek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

İran’ın ateşkes talebinde bulunduğunu öne sürerek, “İran ezici bir askeri saldırıya maruz kaldı ve ilk günden belirlenen tüm hedeflere ulaştık.” ifadesini kullandı.

İran'daki füze fırlatma rampalarını imha ettiklerini ve füze fabrikalarını tamamen yok ettiklerini iddia eden Hegseth, İran’ın artık hava savunmasına sahip olmadığını iddia eden Hegseth, ABD’nin İran hava sahasında kontrol sağladığını ve İran’a ait savaş gemilerinin de yok edildiğini söyledi.

Hegseth, İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın, ülkenin asla nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına alması gerektiğini de vurguladı.

ABD Savaş Bakanı, ABD'nin İran'a karşı saldırılarda yeteneklerinin yüzde 10'undan daha azını kullandığını söyledi.