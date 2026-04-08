Devrim Muhafızları: Herhangi bir saldırıya daha yüksek seviyede karşılık vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu, varılan geçici ateşkesin ardından ABD'ye güvenmediğini ve her türlü saldırganlığa daha yüksek seviyede karşılık vereceği tehdidine bulundu.

Devrim Muhafızları, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Ateşkese rağmen "düşmanın aldatma taktiklerine" karşı temkinli olunması gerektiği belirtilen açıklamada ifadelerine yer verildi:

"Düşman her zaman hileden yana olmuştur ve onun vaatlerine güvenmiyoruz, herhangi bir saldırıya daha yüksek bir seviyede karşılık vereceğiz."

Açıklamada, "Bölgedeki Amerikan ortakları, ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) acizliğini kendi gözleriyle gördü. Artık ders almaları ve İslam düşmanlarıyla işbirliğine son vermelerinin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.