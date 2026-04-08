Erdoğan ile Trump telefonda konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (8 Nisan 2026 Çarşamba) Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.