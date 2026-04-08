Bornova Belediye Başkanı Eşki gözaltına alındı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberinde 3 kişi, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

Uşak Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Bornova Belediyesinde "Sevgili kontenjanı" üzerinde işe alınan ’Aslıhan Aksoy’ isimli kişinin burada fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan’da adli süreç başlatılmıştı.

Bornova Belediyesinde Aslıhan Aksoy’un "bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edildi.

SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K, Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V. İ.A,’in SGK Uzmanlık Raporunda sorumluluğu bulundukları tespit edildi.

Şüpheliler, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alındı.