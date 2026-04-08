Araci: Bağdat, ABD ve İran'ı ateşkese ikna etmek için yoğun çaba sarf etti

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Irak Hükümetinin tüm tarafları ateşkese ikna etmek ve teşvik etmek için yoğun çaba sarf ettiğini teyit etti.

Araci, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında ateşkese varılmasıyla sonuçlanan sükunet çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." diyerek, "Pakistan'ın bu süreci destekleme ve başarı şansını artırma konusundaki yapıcı rolünü" takdir etti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı mesajında, "Irak Hükümetinin tüm tarafları sükuneti benimsemeye ve ateşkese ikna etmek ve teşvik etmek için yoğun çabalar sarf ettiğini ve kapsamlı temaslar yürüttüğünü" belirterek, "Irak'ın; istikrarı pekiştirmek ve güvenliği korumak için diyalog ve diplomasinin en etkili yol olduğu yönündeki sarsılmaz tutumunu" yineledi.

Araci, bunun bölge halklarının çıkarlarına hizmet edeceğini ve sürdürülebilir barış fırsatlarını güçlendireceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.