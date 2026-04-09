İran: Ateşkes ihlal edilirse sert bir şekilde karşılık vereceğız

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaim-Penah, silahlı kuvvetlerinin tamamen teyakkuzda olduklarını ve ateşkesin herhangi bir ihlaline "sert ve caydırıcı" bir yanıt vereceklerini vurguladı.

Muhammed Cafer Kaim-Penah, bugün (9 Nisan 2026 Perşembe), yaptığı açıklamada, hükümet ve silahlı kuvvetlerin silahlı kuvvetlerinin tamamen teyakkuzda olduklarını ve ateşkesin herhangi bir ihlaline "sert ve caydırıcı" bir yanıt verecekleri konusunda uyarıda bulundu.

ABD ve İran müzakere heyetilerinin yarın (10 Nisan 2026 Cuma) İslamabad'da bir araya gelmesi planlanıyor. Tahran, Washington'u ateşkesi ihlal etmekle defalarca suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.