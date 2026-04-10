İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Harrazi hayatını kaybetti

3 saat önce

Fars haber ajansının haberinde, 81 yaşındaki İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a 1 Nisan'da yaptığı saldırılarda, Harrazi'nin Tahran'daki konutu hedef alınmış, Harrazi ağır yaralanmış, eşi ise hayatını kaybetmişti.

Kemal Harrazi, 10 Aralık 1944'te doğdu. 1968'de Arapça alanında lisans, 1972'de Tahran Üniversitesinden eğitim bilimleri alanında yüksek lisans ve Houston Üniversitesinden eğitim yönetimi alanında doktora derecesi aldı.

İran İslam Cumhuriyeti televizyon programlarının direktörlüğünü de yapan Harrazi, 1979-1980 yılları arasında İran Dışişleri Bakanlığının siyasi temsilcisiydi.

Sekiz yıl süren İran-Irak savaşı boyunca IRNA haber ajansının genel müdürü ve savaş harekatı ve medya merkezinin başkanıydı.

1989 ile 1997 yılları arasında sekiz yıl boyunca İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi ve 1997'den itibaren Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.