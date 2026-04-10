Bitlis’te kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te baharda kış şartları etkisini sürdürürken, 84 köy yolunun ulaşıma kapandığı duyuruldu.

Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bitlis ve çevresinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi.

Bitlis İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelinde 84 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 35 santimetreye kadar ulaştığı, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının ardından karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, mahalle aralarında belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinde yoğun kar nedeniyle araçların ve evlerin kar altında kaldığı kentte, vatandaşlar işlerine gitmekte zorlandı. Nisan ayının ortasında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarının üzerini temizleyerek güne başladı.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, il özel idaresi ekiplerinin kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.