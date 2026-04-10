İran: Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer yönetimi yeni bir aşamaya girdi

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yönetiminin yeni bir aşamaya girdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Donanması tarafından, bugün (10 Nisan 2026 Cuma), X sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu iki günlük savaş sessizliği sırasında, hem dost hem de düşman, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin yeni bir aşamaya girdiğini fark etti."

Devrim Muhafızları, dün (9 Nisan 2026 Perşembe) İran'ın Harg Adası yakınlarında alternatif güzergahlar ilan etmiş ve gemilerin geçiş için İran Donanması ile koordinasyon sağlaması gerektiğini belirtmişti.

ABD-İran arasında geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.