İran Kızılayı'ndan 39 günlük bilanço

İran Kızılayı, 28 Şubat’tan saldırılarda yüzlerce kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtirken, eğitim ve sağlık altyapısında büyük yıkımın yaşandığını duyurdu.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından geçen 39 güne ilişkin arama-kurtarma faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı.

28 Şubat’tan bu yana yürütülen çalışmalarda 2 bin yardım operasyonu gerçekleştirildiğini ve 944 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını kaydeden Kızılay, "28 Şubat ile 9 Nisan sabahı arasında ülke genelinde 2 bin yardım operasyonu gerçekleştirildi, enkaz altından 944 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalara 28 binden fazla görevli katıldı." denildi.

Operasyonların önemli bir bölümünün başkent Tahran’da yürütüldüğü belirtildi. Kızılay, psikososyal destek çalışmalarına ilişkin verileri de paylaştı.

Buna göre 4030 yardım hattı üzerinden 2 bin gönüllü tarafından 152 bin 427 çağrıya yanıt verildi. Toplamda 763 bin 709 dakika psikososyal danışmanlık hizmeti sunuldu.

Öte yandan, hava saldırılarında 257 kadının hayatını kaybettiği, bunlardan üçünün hamile olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 220 çocuğun da bulunduğu bildirildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivand ise İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar sırasında ülke genelinde 125 bin 630 sivil birim hasar gördü. Hasar gören yerlerin 23 bin 500'ü ticari merkezler ve iş yerleri." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in sağlık merkezlerini de hedef aldığını aktaran Kızılay Başkanı Kulivend, "Bu saldırılarda hastaneler, eczaneler, laboratuvarlar ve acil servisler dahil olmak üzere 339 sağlık merkezi hedef alındı." dedi.

ABD ve İran arasında geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.