Zelenskiy: Ukrayna, NATO üyeliği karşılığında nükleer programından vazgeçti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönündeki müzakereleri eylüle kadar sonlandırmaya çalışacağını bildirdi.

Volodimir Zelenskiy, bugün (10 Nisan 2026 Cuma) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gerilimi azaltma yolunu seçmesi durumunda üçlü bir görüşme olacağını düşündüğünü, bunun da nisan, mayıs veya haziranda yapılabileceğini ifade etti.

Ukrayna'nın ulusal çıkarları ve güvenliğini koruyarak çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bu süreç içerisinde Rusya üzerinde yeterli baskının uygulanması önemlidir. Örneğin, müttefikler bu yıl kesinlikle benzeri görülmemiş, tarihi, adeta çığır açan ve bir anlamda zaferle sonuçlanacak bir NATO zirvesi düzenleyebilir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca ülkesinin, NATO üyeliği karşılığında nükleer programından vazgeçtiğini belirtti.

Umman, Kuveyt ve Bahreyn ile de görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Zelenski, bu tür iş birlikleri karşılığında Ukrayna'nın enerji sektörünü korumak için önleyici sistemler ve enerji kaynakları alacaklarını kaydetti.​​​​​​​