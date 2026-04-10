Başkan Barzani: Bazı taraflar Başbakanlık seçimini ertelemeye devam ediyor

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Başbakan adayı belirlenene kadar Cumhurbaşkanının seçilmesi için anayasal hiçbir adım atılmayacağını belirtti.

Mesud Barzani, bugün (10 Nisan 2026 Cuma), X sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajda, Koalisyon Çerçevesi'nden bazı tarafların Başbakanlık seçimini sürekli ertelemesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Başkan Barzani ayrıca Başbakan adayı belirlenene kadar Cumhurbaşkanının seçilmesi için anayasal hiçbir adım atılmayacağını vurguladı.

Mesud Barzani mesajının sonunda, tüm tarafların Irak Parlamentosunun bir sonraki oturumunda hazır bulunduğunda, bu meselenin çözülebileceğini ve anayasal yükümlülük veya hak konusunda anlaşma sağlanabileceğini belirtt.

پێداگرتنی هەندێک لایەنی چوارچێوەی هەماهەنگیی لەسەر بەردەوامبوون لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار، کە هاوکات هەندێکی تر بەردەوامن لە دواخستنی هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیران، جێگەی قبوڵکردن نییە. جەخت دەکەینەوە کە هیچ بەرکەوتە و ئیستحقاقێکی دەستووری یەکلا ناکرێتەوە تا ئەو پرسە هاوکات چارەسەر… — Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 10, 2026

Irak Parlamentosu Medya Departmanından yapılan resmi açıklamaya göre Parlamentonun 17. oturumu yarın (11 Nisan 2026 Cuma) düzenlenecek.

Saat 11.00'de başlayacak olan oturumun gündeminde "Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi" yer alacak.