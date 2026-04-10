İran ile müzakerelerde bulunacak olan ABD heyeti Pakistan'da

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre 11 Nisan 2026 Cumartesi sabahı, ABD müzakere heyeti, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılması beklenen görüşmelere hazırlık amacıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

Reuters, Pakistanlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İran ile yapılacak görüşmeler için ABD müzakere heyetini taşıyan uçak İslamabad'a iniş yaptı." ifadesine yer verdi.

Washington heyetine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ederken, kendisine Özel Temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner eşlik ediyor.

Buna mukabil, Tahran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor. İran heyetinde ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdollnaser Hemmati yer alıyor.

Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin bugün (11 Nisan Cumartesi) başlaması planlanıyor. Bu kritik adım, geçtiğimiz çarşamba sabaha karşı ilan edilen ve 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşı durduran ateşkesin ardından geldi.