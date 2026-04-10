İranlı komutan Esedi: Amerika'yı masaya oturtan İran halkının gücüdür

Hatemu’l Enbiya Karargahı Teftiş İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Cafer Esedi, İran halkının meydanlardaki varlığının ABD'yi müzakere masasına oturmaya mecbur bıraktığını söyledi.

Pakistan’da gerçekleşen İran-ABD müzakerelerine ilişkin bir televizyon mülakatında konuşan Muhammed Cafer Esedi, "Adil konuşmak gerekirse, süreci bu seviyeye halk ulaştırdı. Evet, biz cephede ve sahada görevimizi eksiksiz yerine getirdik; ancak Amerika’yı müzakere masasına oturmaya mecbur bırakan kahraman İran halkı olmuştur." dedi.

Bu büyük gücün başlangıçtan beri var olduğunu ancak düşmanların bunu anlayamadığını ve kabul etmediğini ifade eden Esedi, "Onlar, maddi denklemler üzerinden düşündükleri için 'nimet' kavramını idrak edemiyorlar." şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında Esedi, düşmanların bu konuları anlamamalarının normal olduğunu savunarak, "Tanrı’ya ve dine inanmadıkları için bu meseleleri anlamamaları doğaldır; onlar, insanın adını anmaya utanacağı kötü bir yolda ilerliyorlar." ifadelerini kullandı.