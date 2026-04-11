İran Dışişleri Bakanı: Müzakerelere tam bir güvensizlik içinde giriyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer dosyaya ilişkin yapılacak müzakerelere diğer taraflara karşı "tam bir güvensizlik" gölgesinde gireceğini belirtti.

Bakan Abbas Arakçi, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü basına verdiği demeçte, nükleer dosyaya ilişkin yapılacak müzakerelere değindi.

İran’ın nükleer dosyaya ilişkin yapılacak müzakerelere diğer taraflara karşı "tam bir güvensizlik" gölgesinde gireceğini kaydeden Arakçi, İran’ın, karşı taraflara duyduğu derin güvensizliğe rağmen masaya oturacağını ifade etti.

İranlı bakanın bu açıklamaları, geçmiş yıllarda tarafların çekilmesi ve taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle büyük sekteye uğrayan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Öte yandan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) özellikle uranyum zenginleştirme seviyeleri ve denetim mekanizmaları gibi askıda kalan teknik konuları takip etmeye devam ediyor.

Bu başlıklar, yeni bir mutabakata varılmasının önündeki en büyük engeller ve süreci karmaşıklaştıran temel unsurlar olarak güncelliğini koruyor.