Hatimoğulları: Çerçeve yasayı şarta bağlamak akıl tutulmasıdır

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, süreç hakkında, "Geçiş için bir çerçeve yasa ihtiyacından bahsediyoruz. Bu yasayı herhangi bir şarta bağlamaya kalkmak, bir akıl tutulmasıdır." açıklamasını yaptı.

Tülay Hatimoğulları, Parti Meclisi (PM) toplantısında yaptığı konuşmada, gündem ve bölgedeki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Hatimoğulları, ABD ile İsrail'in, İran'a başlattığı saldırıların Türkiye'ye ve bölgeye çok ağır etkilerinin olduğuna işaret ederek, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın halen bombalandığını ve görüşmelerin bombaların altında gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Ateşkesin geçici değil kalıcı olması gerektiğini savunan Hatimoğulları, "Ateşkes, geçici değil kalıcı olmalı yani savaş değil kalıcı bir barışın tesis edilmesi için somut adımlar atılmalı. Orta Doğu'nun ihtiyacı taktiksel bir barış değil stratejik barıştır." dedi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı barış süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin başarıya ulaşması için herkesin şimdiye kadar verdiği emeğin daha fazlasını vermesi gereken bir süreçteyiz. Bakın, geçiş için bir çerçeve yasa ihtiyacından bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'nin temel gündemlerinden biri bu. Bu yasaya ekmek ve su kadar ihtiyacımız var. Bu yasayı herhangi bir şarta bağlamaya kalkmak, bir akıl tutulmasıdır. Demokratik siyaset yapma isteğinin tespiti, barış hakkının teyidi olur mu? Bunu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyoruz."