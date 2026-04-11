Reuters, Mücteba Hamaney hakkında son bilgileri paylaştı: Yüzünde ciddi hasar var

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in babası Ali Hameney’in vefatına yol açan hava saldırısında aldığı ağır yaraların ardından hala iyileşme sürecinde olduğu iddia edildi.

İran’daki karar alma mekanizmalarına yakın üç kaynağın Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre Tahran’ın merkezindeki liderlik yerleşkesine düzenlenen saldırıda Mücteba Hamaney’in yüzünde ciddi hasar oluştu ve bir veya her iki bacağından ağır şekilde yaralandı. Ancak tüm bunlara rağmen, Mücteba Hamaney’in zihinsel kapasitesinin yerinde olduğu ve kritik toplantılara katılmaya devam ettiği vurgulanıyor.

Yeni liderin, savaş kararları ve Washington ile yürütülen müzakereler gibi hayati meseleleri sesli konferans yöntemiyle yönettiği ve karara bağladığı belirtiliyor. Bu durum, İran’ın derin bir krizden geçtiği ve Pakistan’ın başkenti İslamabad’da barış görüşmelerinin başladığı bir döneme denk geliyor.

Babasının halefi olarak göreve başladığı 8 Mart’tan bu yana, Mücteba Hamaney’e ait herhangi bir fotoğraf veya video kaydı kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu sessizlik halk nezdinde büyük kuşkular uyandırırken, devlet medyası yeni liderin yaralı olduğuna dair işaretler veriyor.

Aralarında Alex Vatanka’nın da bulunduğu uzmanlar, Mücteba Hamaney’in babası Ali Hamaney gibi mutlak bir otoriteye sahip olamayacağı kanaatinde. Mevcut tabloda, stratejik kararlarda en baskın gücün Devrim Muhafızları olduğu, Mücteba Hamaney’in ise tek karar verici olmaktan ziyade yalnızca "etkili bir ses" olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Kaynaklar, önümüzdeki bir veya iki ay içerisinde yeni fotoğrafların yayınlanabileceğini öngörüyor. Ancak bizzat kamuoyu önüne çıkmasının, hem sağlık durumunun düzelmesine hem de güvenlik koşullarının istikrara kavuşmasına bağlı olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili olarak İran’ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği ve İsrail Başbakanlık Ofisi, Reuters’ın ulaştığı bu bilgiler hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.