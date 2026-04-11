Pakistan Başbakanı Şerif, ABD müzakere heyeti ile bir araya geldi

Pakistan Başbakanı’nın Ofisinden 11 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılan açıklamada, Şahbaz Şerif’in İslamabad'da üst düzey ABD müzakere heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kritik görüşme, Başbakan Şerif’in yine İslamabad’da bulunan üst düzey İran heyetiyle yaptığı toplantının hemen ardından gerçekleşti.

Açıklamaya göre Şahbaz Şerif, hem İran hem de ABD heyetlerinin müzakerelere yapıcı ve olumlu bir şekilde katılma konusundaki kararlılıklarını takdirle karşıladı

Açıklamanın devamında, Pakistan Başbakanı’nın bu görüşmelerin bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir adım olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Müzakere Heyetlerinde Kimler Var?

İran Heyeti: Görüşmelerde İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderlik ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve yardımcılarının yanı sıra, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdollnaser Hemmati yer alıyor.

ABD Heyeti: ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. Heyette Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner da hazır bulunuyor.