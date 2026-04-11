Irak Cumhurbaşkanlığı yarışından iki Kürt aday çekildi

Irak’ın mevcut Cumhurbaşkanı Dr. Latif Reşid ve milletvekili Aso Feridun, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiklerini duyurdu.

Edindiğimiz bilgilere göre 11 Nisan 2026 Cumartesi günü (bugün) cumhurbaşkanlığı makamı için bağımsız olarak adaylıklarını koyan mevcut Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve beşinci dönem milletvekili Aso Feridun, yarıştan çekilme kararı aldı.

Irak Parlamentosu, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere bugün saat 14:00 sularında 223 milletvekilinin katılımıyla toplandı. Ancak oturumda siyasi krizin izleri görüldü.

Kürdistan fraksiyonları içerisinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Iraklı gruplar arasında ise Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu oturumu boykot ederek toplantıya katılmadı.

K24 muhabiri Dilan Barzan’ın Parlamento salonundan aktardığı bilgilere göre oturum öncesinde KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri, ortak bir aday üzerinde anlaşmak amacıyla Fuad Hüseyin’in konutunda kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak ulaşılan bilgilere göre iki parti henüz bir isim üzerinde uzlaşmaya varamadı. KDP ve KYB arasında cumhurbaşkanlığı makamına dair pazarlıkların ve toplantıların önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.