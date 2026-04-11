Donald Trump: İran ile müzakereler resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile resmi müzakerelerin başladığını duyurarak, Hürmüz Boğazı’nın yakın zamanda gemi trafiğine açılacağını ve Tahran’dan "iyi niyet" beklediklerini belirtti.

"News Nation" kanalına 11 Nisan 2026 Cumartesi günü bir mülakat veren Donald Trump, Tahran yönetimi ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen görüşmelerin resmen başladığını teyit etti.

Trump, İran heyetinin masada ne kadar samimi ve iyi niyetli olduğunu anlamanın çok uzun sürmeyeceğini, bu durumun kısa süre içinde netleşeceğini vurguladı.

Bölgedeki denizcilik krizine de değinen ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın yakın gelecekte yeniden açılacağını bildirirken, "İnsanlar artık geçiş için başka alternatif yolların da olduğunu ve sadece bu boğaza mahkum olmadıklarını fark etmeye başladılar." dedi.

Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "ABD’ye petrol almak için giden çok sayıda tanker" ile ilgili son paylaşımının, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut krizle bir ilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Hürmüz Boğazı krizi, şu an küresel ekonominin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. ABD ve İran arasında tırmanan gerginlik ve altı hafta süren askeri çatışmaların ardından, bu stratejik su yolundaki gemi trafiği büyük ölçüde durmuş, bu durum dünya enerji piyasalarında ciddi bir istikrarsızlığa yol açmıştı.

Şu an bölge ülkelerinin arabuluculuğuyla her iki ülke de gerginliği sona erdirmek ve bir anlaşmaya varmak üzere Pakistan'a üst düzey heyetler göndermiş durumda.