Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi oylaması ikinci tura kaldı

3 saat önce

Irak Parlamentosu, ilk tur oylamasında ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirleyemedi. Bazı ana siyasi grupların boykot ettiği oturumda hiçbir aday gerekli oy sayısına ulaşamayınca seçim süreci ikinci tura kaldı.

Edindiğimiz bilgilere göre 11 Nisan 2026 Cumartesi günü, 329 sandalyeli Parlamentoda düzenlenen oturuma 252 milletvekili katılarak oy kullandı. Toplam 16 adayın yarıştığı ilk turda, seçilmek için gereken üçte iki çoğunluk olan 220 oya hiçbir adayın ulaşamaması üzerine oylamanın ikinci tura geçilmesine karar verildi.

Yapılan sayım sonuçlarına göre en yüksek oyu alarak ikinci tura kalan iki isim şunlar oldu:

Nizar Amedi: Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı.

Musanna Emin: Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) fraksiyonu adayı.

Prosedür gereği ikinci turda, hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğunu (50+1) alan aday, Irak’ın yeni cumhurbaşkanı seçilecek ve kürsüde yemin ederek göreve başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için toplanan Parlamento oturumu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kanun Devleti Koalisyonu (Nuri el-Maliki) ve Hukuk Hareketi fraksiyonlarının boykotu gölgesinde gerçekleştirildi. Adı geçen gruplar oturuma katılmayarak oylamaya dahil olmadı.