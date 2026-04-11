ABD, İran ve Pakistan arasındaki üçlü zirve İslamabad’da başladı

3 saat önce

İran resmi medyası, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen üst düzey doğrudan görüşmeler sonucunda, ABD’nin İran’ın dondurulmuş tüm mali varlıklarını serbest bırakmayı ve Lübnan’da ateşkesi uygulamayı kabul ettiğini açıkladı.

Reuters tarafından 11 Nisan 2026 Cumartesi günü aktarılan bilgilere göre Steve Witkoff, Jared Kushner ve JD Vance’ten oluşan üst düzey ABD heyeti ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki üst düzey İran heyeti, Pakistan Genelkurmay Başkanı’nın da katılımıyla üçlü bir toplantıda bir araya geldi.

Haber kaynakları, Pakistan’daki bu doğrudan temasın tarihi bir anlaşmayla sonuçlandığını belirtiyor.

İran devlet televizyonu (IRIB), Washington’un dünya bankalarında dondurulmuş halde tutulan İran varlıkları üzerindeki yaptırımları kaldırmayı ve bu fonların Tahran’a iadesini onayladığını teyit etti.

Aynı zamanda resmi ajans, mali konuların yanı sıra tarafların, bölgedeki askeri tırmanışı düşürmek amacıyla Lübnan’da ateşkes ilan edilmesi konusunda da nihai bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Bu adım, bölgedeki askeri gerilimin azaltılması yönünde en somut gelişme olarak değerlendiriliyor.