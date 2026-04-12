CENTCOM: Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladık

5 saat önce

ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler sürerken ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladıklarını duyurdu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." denildi.

Açıklamada, bu kapsamda USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ve Arap Körfezi'nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.

Hürmüz Boğazı krizi, şu an küresel ekonominin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. ABD ve İran arasında tırmanan gerginlik ve altı hafta süren askeri çatışmaların ardından, bu stratejik su yolundaki gemi trafiği büyük ölçüde durmuş, bu durum dünya enerji piyasalarında ciddi bir istikrarsızlığa yol açmıştı.

Şu an bölge ülkelerinin arabuluculuğuyla her iki ülke de gerginliği sona erdirmek ve bir anlaşmaya varmak üzere Pakistan'a üst düzey heyetler göndermiş durumda.