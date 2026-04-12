Trump'dan müzakere masasına mesaj: Sonuç ne olursa olsun biz kazanıyouz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden doğrudan müzakerelerin sonucu ne olursa olsun "askeri açıdan kazandıklarını" savundu.

Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına İran müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı.

Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun ABD olarak İran karşısında "askeri olarak galip geldiklerini" savunan Trump, müzakerelerin sonucunu beklediklerini kaydetti.

İslamabad'daki müzakerelerin devam ettiğini ifade eden ABD Başkanı, "İran’la çok yoğun müzakereler içindeyiz. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını bilmediğini belirten Trump, "Belki bir anlaşma yaparlar, belki de yapmazlar. Amerika açısından bakıldığında biz kazandık." yorumunu yaptı.

Trump ayrıca, "Çin müzakerelere müdahale ederse sorunlar çıkacaktır." ifadesini kullandı.