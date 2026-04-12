TBMM'de yoğun gündem: Doğum izni ve sosyal medya kısıtlaması

Meclis, yeni haftada yoğun gündemle çalışmalarını sürdürecek.

Meclis Genel Kurulunda annelerin 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme kapsamında işçile için 5 gün olan babalık izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.

Çocuklara sosyal medya kısıtlaması geliyor. Teklif yasalaşırsa, 15 yaşını doldurmayanların sosyal medya hesabı açmaları da engellenecek. Platformlar bunun için yaş belirleme algoritmalarını kullanacak. Eğer kullanıcının 15 yaşın altında olduğu tespit edilirse hesap kapatılacak.