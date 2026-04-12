Avustralya: Orta Doğu'da ateşkesin uzatılmasını talep ediyoruz

3 saat önce

Avustralya, ABD-İran müzakerelerinin anlaşma sağlanamadan sonuçlanmasının ardından, Orta Doğu'daki ateşkesin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 12 Nisan 2026 Pazar günü, İslamabad'daki ABD-İran müzakerelerinin anlaşma sağlanamadan sonuçlanmasının ardından açıklama yaptı.

Orta Doğu'da ateşkesin uzatılmasını talep eden Wond, "ABD ve İran arasındaki İslamabad görüşmelerinin anlaşma sağlanamadan sona ermesi hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran doğrudan görüşmelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İranlıların şartlarımızı kabul etmeye istekli olduğu noktaya bir türlü ulaşamadık. Oldukça esnek davrandık, uzlaşmacıydık. İran, ABD'nin koşullarını kabul etmemeyi seçti. Anlaşma olmadan ABD'ye dönüyoruz." demişti

ABD Başkan Yardımcısı, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.