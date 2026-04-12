İranlı Komutan Kaani: Direniş Cephesi her zamankinden daha güçlü

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, "Direniş Cephesi her zamankinden daha güçlüdür." dedi.

İranlı Komutan Kaani, 12 Nisan 2026 Pazar günü, resmi sosyal medya hesabı "X" üzerinden yayımladığı mesajda, "Direniş Cephesi birleşik ve güçlüdür. İsrail, Direniş Cephesi'ne ve masum insanlara baskı uygulayarak, onları zayıflatabileceğini ve teslim olmaya zorlayabileceğini düşünüyor, ancak Direniş Cephesi şimdi her zamankinden daha güçlüdür." ifadelerine yer verdi.

Kaani, "Direniş Cephesi'nin politikası, üzerine ne kadar çok baskı yapılırsa o kadar güçlenip direnmeye devam etmesi yönündedir." dedi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026 tarihinde İran'a yönelik saldırıları başlamıştı. Saldırıların ilk günlerinde, aralarında İran dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey İranlı yetkili hayatını kaybetmişti.