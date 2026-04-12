Galibaf: Karşı taraf müzakereler sırasında güvenimizi kazanamadı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile müzakereler sırasında girişimlerde bulunduklarını, ancak karşı tarafın bu görüşme turunda Tahran'ın güvenini kazanamadığını söyledi.

Muhammed Bakır Galibaf, bugün (12 Nisan 2026 Pazar), düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin İran'ın mantığını ve ilkelerini anladığını ve artık ABD'nin İran'ın güvenini kazanıp kazanamayacağına karar vermesi gerektiğini belirtti.

ABD ile müzakereler sırasında girişimlerde bulunduklarına işaret eden Galibaf, "Ancak karşı taraf bu görüşme turunda güvenimizi kazanamadı. Müzakerelerden önce de vurguladığım gibi, iyi niyetimiz ve gerekli irademiz var, ancak karşı tarafa güvenmiyoruz." dedi.



İran Dışişleri Bakanlığı daha önce, müzakereler sırasında ABD ile bazı noktalarda anlaşmaya varıldığını, ancak üç konuda anlaşmazlıkların devam ettiğini doğrulamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran doğrudan görüşmelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İranlıların şartlarımızı kabul etmeye istekli olduğu noktaya bir türlü ulaşamadık. Oldukça esnek davrandık, uzlaşmacıydık. İran, ABD'nin koşullarını kabul etmemeyi seçti. Anlaşma olmadan ABD'ye dönüyoruz." demişti

ABD Başkan Yardımcısı, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.