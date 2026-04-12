Zarif: Washington kendi şartlarını dayatmaya çalıştı

İran eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslamabad'da cumartesi günü gerçekleşen müzakerelerin başarısızlığından ABD'yi sorumlu tutarak, Washington'un kendi şartlarını Tahran'a dayatmaya çalıştığını söyledi.

Muhammed Cevad Zarif, 12 Nisan 2026 Pazar günü, "X" sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile yapılacak hiçbir müzakere, 'bizim şartlarımıza karşı sizin şartlarınız' temelinde olduğu sürece başarılı olmayacaktır." dedi.

ABD'nin İran'a şart dayatamayacağını öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Zarif, "ABD'nin bu dersi alması için henüz geç değil." ifadesini kullandı.

Pakistan'daki müzakereler, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlığındaki üst düzey bir Amerikan heyeti ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki İran heyeti arasında gerçekleştirildi. Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonundan bu yana İran'a karşı başlattığı savaşta ilan edilen iki haftalık ateşkes sürecine denk geldi.

Amerikan haber sitesi Axios'a göre anlaşmanın önünde “İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olma talebi” ve “Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmeyi reddetmesi” olmak üzere iki temel engel bulunuyor.

Cumartesi günü başlayan ve pazar sabaha karşı sona eren müzakereler sonuçsuz kaldı. Tarafların tekrar masaya dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, 7 Nisan'dan bu yana yürürlükte olan ateşkesin geleceği de tehlikeye girmiş durumda.