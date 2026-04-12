Trump: Müzakereler, Tahran'ın nükleer hayallerindeki ısrarı nedeniyle başarısız oldu

ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad’da İran heyetiyle yürütülen 20 saatlik müzakerelerin, Tahran’ın nükleer program konusundaki ısrarı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını belirtirken, Hürmüz Boğazı’nın derhal deniz ablukasına alınması talimatını verdi.

Donald Trump, 12 Nisan 2026 Pazar günü kendisine ait "Truth Social" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyuna kritik mesajlar verdi.

Trump, İslamabad’da gerçekleşen ve 20 saat süren maraton görüşmelere ABD adına JD Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın katıldığını, İran tarafını ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Abbas Arakçi’nin temsil ettiğini açıkladı.

Birçok maddede uzlaşma sağlandığını belirten Trump, “Ancak İran nükleer hayallerinden vazgeçmek istemedi. İstikrarsız bir yönetimin eline nükleer güç geçmesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

Müzakerelerin tıkanması üzerine Trump, ABD Donanması’na Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkışları engellemek üzere tam abluka talimatı verdiğini duyurdu.

İran’ın deniz trafiğinden "haraç" kestiğini savunan Trump, “Uluslararası sularda İran’a vergi veya haraç ödeyen her gemiye el konulacaktır.” uyarısında bulundu.

İran’ın askeri kapasitesine yönelik sert ifadeler kullanan ABD Başkanı, Tahran yönetiminin savunma sistemlerinin işlevsiz kaldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Deniz ve hava kuvvetleri kalmadı, radar sistemleri etkisiz ve lider kadrolarının çoğu saf dışı kalmış durumda. ABD ordusu, İran askeri gücünden geriye kalanları temizlemek için tamamen hazırlıklıdır. Bize veya barışçıl gemilere ateş açan her İranlı, doğrudan cehenneme gönderilecektir.”

Mesajının sonunda müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan liderliğine teşekkür eden Trump, Pakistan’ın Hindistan ile yaşanabilecek ve 30 ila 50 milyon insanın hayatına mal olabilecek yıkıcı bir savaştan kurtarılmasına katkı sağladıkları için minnettar olduklarını belirtti.