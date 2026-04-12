Trump: Dün muhatap olduğumuz kişiler oldukça zeki ve titizdi

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan koordinasyonunu överek, ABD ordusunun tam teyakkuz halinde olduğunu ve İran’ın nükleer ısrarının devam etmesi durumunda, Tahran’ın askeri gücünden geriye kalanları tamamen yok edeceklerini söyledi.

Donald Trump, 12 Nisan 2026 Pazar günü Fox News’e yaptığı açıklamada, bölgesel kriz ve İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile olan ilişkisini "Ağabey-kardeş gibiyiz" sözleriyle nitelendiren ABD Başkanı, birlikte oldukça etkili bir ekip oluşturduklarını vurguladı.

İran’ın pazarlık gücünün bittiğini savunan Trump, “Başlangıçta ellerinde güçlü kartlar varmış gibi davranıyorlardı ama aslında hiçbir şeyleri yok. Orduları ve liderlik kadroları ağır darbe aldı.” ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu belirten Trump, “Eğer Tahran bu tutumuna devam ederse, İran ordusundan geriye ne kaldıysa hepsini tamamen bitireceğiz. Her halükarda kazanan biz olacağız.” dedi.

Açıklamalarında müttefiklerini ve medyayı da hedef alan Trump, NATO’yu "korkak, zayıf veya açgözlü" olmakla suçlayarak kendilerine destek vermediğini söyledi.

Ayrıca CNN, ABC, NBC ve New York Times gibi kuruluşları "yalan medya" olarak nitelendiren Trump, bu kurumların haberlerini "vatana ihanete yakın" olarak tanımladı.

ABD’nin yeni askeri teknolojilerine değinen Trump, İran’ın İHA fabrikalarının imha edildiğini kaydederek, “Artık İHA’ları anında eriten bilgisayarlı mermilerimiz ve lazerlerimiz var. Bu İHA’ların lazerle erimesini izlemek gerçekten muazzam.” dedi.

İran’a ait 28 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini, ABD ve İngiliz donanmalarının Hürmüz Boğazı’nı temizlemeye devam ettiğini bildiren Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden İran’ın petrol gelirlerini tamamen keseceklerini duyurarak Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Hürmüz Boğazı’na tam bir abluka uygulayacağız. İran’ın petrol satarak para kazanmasına izin vermeyeceğiz. Bu karar, Venezuela’ya uyguladığımız adımların çok daha ileri bir seviyesidir. İran küresel bir haraç düzeni kurmaya çalışıyor ancak onlara vergi veya haraç ödeyen hiçbir geminin güvenli geçişine izin vermeyeceğiz.”

Pakistan’da gerçekleşen görüşmelerin detaylarını da paylaşan Trump, JD Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner’dan oluşan heyetin İran tarafıyla 21 saat kesintisiz pazarlık yaptığını açıkladı.

Birçok maddede mutabakata varıldığını ancak nükleer dosyanın kırmızı çizgileri olduğunu belirten Trump, “Tek bir önemli nokta var; o da İran’ın nükleer hayallerinden vazgeçmemesi. Ben de diyorum ki; İran asla nükleer silah sahibi olamayacak.” dedi.

İran heyetiyle ilgili izlenimlerini paylaşan Trump, "Dürüst olmak gerekirse, dün muhatap olduğumuz kişiler oldukça zeki, titiz ve çok iyiydiler." diyerek diplomasi trafiğine dikkat çekti.

Müzakere masasına İran’ı uyguladığı baskıların getirdiğini belirten Trump, pazarlık sürecindeki tavrını şu sözlerle özetledi:

“Ekibime, azıyla yetinmemeleri gerektiğini söyledim. Şartlarımızın %90 veya %95’ini değil, talep ettiğimiz her şeyin %100’ünü istiyorum.”

Askeri seçeneklerin hala masada olduğunu hatırlatan ABD Başkanı, İran’ın ekonomik ve askeri kapasitesine yönelik ağır tehditlerde bulundu.

ABD Başkanı, “İran’ı sadece bir günde yok edebilirim. Tüm enerji sektörünü ve elektrik santrallerini yerle bir etmem için bir saat yeterli. O altyapıyı 10 yıl boyunca tekrar ayağa kaldıramazlar.” tehdidinde bulunurken, İran’ın silahlanmaya trilyonlarca dolar harcadığını ancak ABD’nin bu gücün büyük kısmını halihazırda imha ettiğini savundu.

Bölgedeki gerilimin ekonomik yansımalarına da değinen Trump, kriz çözüldüğünde petrol ve gaz fiyatlarının düşeceğini öngördüğünü belirtti.

Ancak nükleer bir çatışma riskinin küresel piyasalar için felaket olacağını vurgulayan Trump, "Eğer borsaların çöküşünü izlemek istiyorsanız, bize veya dünyanın herhangi bir yerine birkaç nükleer bombanın atılmasına izin vermeniz yeterlidir" uyarısında bulundu.

Tahran’a askeri destek sağlayan ülkelere karşı "ekonomik savaş" başlatacağını duyuran Donald Trump, özellikle Çin’i hedef alarak, İran’a silah veren herhangi bir ülkenin ABD pazarındaki mallarına %50 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Çin’den İran’a uçaksavar füzeleri gönderildiğine dair raporlar aldığını belirten Trump, "Bu haberlere her zaman güvenmesem de eğer Çin dahil herhangi bir ülkeyi İran’a askeri malzeme sağlarken yakalarsak, %50 vergiyle karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Çin’in küresel sanayi üzerindeki etkisini de eleştiren Trump, Çin malı otomobillerin Mercedes ve BMW gibi dev şirketleri zor durumda bırakarak Avrupa pazarını "perişan ettiğini" savundu.

Kendi döneminde bu araçların ABD’ye girişini engellediğiyle övünen Trump, "Bizim ülkemizde hiçbir Çin arabası yok." ifadesini kullandı.