Bağdat ve Washington diplomatik misyonları koruma önlemlerini görüştü

ABD ve Irak Yüksek Koordinasyon Komitesi, Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerikalı diplomatlara düzenlenen saldırıyı görüşmek ve faillerin sorumlu tutulması konusunu ele almak üzere bir araya geldi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, bugün (12 Nisan 2026 Pazar) ABD ve Irak arasındaki Ortak Yüksek Koordinasyon Komitesinin beşinci toplantısının detaylarını paylaştı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre komite; Irak'taki ABD tesislerine, diplomatik misyonlarına ve personeline yönelik terör saldırılarını önlemek amacıyla koordinasyonu geliştirme yollarının yanı sıra, her iki tarafı ilgilendiren diğer güvenlik dosyalarını görüşmek üzere dün beşinci kez toplandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Büyükelçiliği, 8 Nisan'da Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında Amerikalı diplomatları hedef alan saldırının arkasındaki kişilerin derhal soruşturulması, sonuçların açıklanması ve sorumluların hesap vermesini talep etti."