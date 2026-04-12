Öcalan’dan Demirtaş mesajı: Barış sürecinde mutlaka yer almalı

PKK lideri Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş’ın barış sürecinin etkili ve önemli bir aktörü olduğunu belirterek, başarısı için Demirtaş’ın mutlaka sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DE Parti) İmralı Heyeti ile PKK lideri Öcalan arasında 27 Mart 2026’da gerçekleştirilen son görüşmeye yönelik dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Basında yer edinen haberlere göre söz konusu görüşmede, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın durumu ve sürece katılımı geniş yer buldu.

İddialara göre Öcalan, Demirtaş’ın 2024 yılında aktif siyaseti bıraktığını açıklamasına rağmen barış çabalarına desteğinin sürdüğünü ifade etti.

Abdullah Öcalan’ın DEM Parti heyetine hitaben, “Selahattin Demirtaş’ın bu süreçteki varlığı çok kritiktir. DEM Parti, Demirtaş ile ilişkilerini yeniden koordine etmeli, eğer bir eksiklik varsa kendisinden özür dilemelidir.” dediği belirtildi.

Öcalan’ın ayrıca, Demirtaş’ın durumunun devlet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde de gündeme geldiğini heyete aktardığı kaydedildi.

Aynı kaynaklara göre İmralı heyetinin yakın bir zamanda Edirne Cezaevi’ne giderek Selahattin Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ziyaretin, sürecin yeni aşaması için belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Türkiye Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali ve tahliye yönündeki kararlarına rağmen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunuyor.