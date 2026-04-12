Suudi Arabistan İHA saldırılarıyla ilgili rahatsızlığını Irak'a iletti

Suudi Arabistan, Irak topraklarından düzenlenen ve Körfez ülkelerini hedef alan saldırıları resmi olarak kınarken, ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Nisan 2026 Pazar günü, Irak’ın Riyad Büyükelçisi Safiye es-Süheyl’i bakanlığa çağırarak resmi bir protesto notası verdi.

Açıklamada, bu adımın Irak topraklarından Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine yönelik devam eden insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve açık tehditler nedeniyle atıldığı belirtildi.

Protesto notasını teslim eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Suud el-Sati, saldırılara yönelik sert tepkisini dile getirdi.

Sati, “Irak, topraklarından kaynaklanan bu tehdit ve saldırılara karşı tam bir sorumlulukla hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Suudi yetkili, krallığın egemenliğine yönelik her türlü ihlali ve bölgenin istikrarını bozmaya yönelik girişimleri kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Suud el-Sati, Suudi Arabistan’ın kendi güvenliğini savunmak ve topraklarını korumak adına uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli olan tüm adımları atma kararlılığında olduğunu yineledi.