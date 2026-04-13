Macaristan'da seçimi muhalefet lideri Peter Magyar kazandı

5 saat önce

Macaristan'da ilk sonuçlara göre seçimi muhalefet lideri Peter Magyar kazanırken, Başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi.

Seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar, ilk açıklamasında "Macaristan tekrar Avrupa ülkesi olmak, Avrupa'ya dönmek istiyor." açıklamasını yaptı.

İlk sonuçların açıklanmasının ardından Magyar, Budapeşte'de destekçilerine seslenerek, "Seçimi Tisza ve Macaristan kazandı. Hem de küçük bir farkla değil, büyük bir farkla. Birlikte Macaristan'ı özgürleştirdik. Siz olmadan başaramazdık." dedi.

Magyar, böylesine büyük bir zaferin hiçbir Macar parti tarafından kazanılmadığını belirterek, "Her bir Macar vatandaşı için işleyen ve daha insani bir Macaristan inşa etme meşruiyetini kazandık." diye konuştu.

"Macaristan'ı demokrasiye döndürmek için en yumuşak ve barışçıl geçişi yapacağız." diyen Magyar, tüm Macarların bir sistem değişikliği için çalıştığını ifade etti.

Macaristan halkına teşekkür eden Magyar, "Bugün, Macaristan'ın özgürlük tarihine altın harflerle Macar zaferi olarak yazılacak. Baskıya karşı ve yalana karşı zaferin günü olarak yazılacak. Bugün Tisza'ya oy vermeyenler de ulusal birliği kutlasın." dedi.

İlk sonuçlara göre Tisza yaklaşık yüzde 53 ile öndeyken Başbakan Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 37'de kaldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor.

Fidesz 55 sandalyede kalırken, seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank, 6 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.