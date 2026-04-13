Kalibaf'tan ABD'ye: İrademizi sınayacak olurlarsa, daha büyük bir ders vereceğiz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'ye "Savaşırsanız savaşırız, eğer mantıkla yaklaşırsanız biz de mantıkla karşılık veririz." mesajı verdi.

Pakistan'da ABD ile müzakerelere katılan İran heyetinin başkanı Kalibaf, ülkesine dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Müzakerelerin, "çok yoğun, ciddi ve zorlu" geçtiğini aktaran Galibaf, "Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır." dedi.

Kalibaf, ABD'ye şöyle seslendi:

"Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz."

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 12 Nisan 2026 Pazar günü, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD-İran doğrudan görüşmelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İranlıların şartlarımızı kabul etmeye istekli olduğu noktaya bir türlü ulaşamadık. Oldukça esnek davrandık, uzlaşmacıydık. İran, ABD'nin koşullarını kabul etmemeyi seçti. Anlaşma olmadan ABD'ye dönüyoruz." demişti

ABD Başkan Yardımcısı, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.