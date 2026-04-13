Pezeşkiyan'dan Putin'e: Adil ve dengeli bir anlaşmaya hazırız

3 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin bölgede kalıcı barış ve güvenliği sağlayacak dengeli ve adil bir anlaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan ve Putin, mevcut ateşkes ve İslamabad’daki müzakerelerin seyrini ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı, adil bir anlaşmaya ulaşmanın önündeki en büyük engelin ABD’nin çifte standartları ve hegemonik yaklaşımı olduğunu ifade etti. Ayrıca İran’ın kırmızı çizgisinin ulusal çıkarlar olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’nin uluslararası hukuk çerçevesine bağlı kalması halinde anlaşmanın zor olmayacağını söyledi.

Pezeşkiyan, ülkesinin bölgede kalıcı barış ve güvenliği garanti altına alacak dengeli ve adil bir anlaşmaya ulaşmaya hazır olduğunu yineledi.