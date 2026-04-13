ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasına başlıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır."

Söz konusu ablukanın, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandığı açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 12 Nisan 2026 Pazar günü, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dünyanın ana enerji damarı olan Hürmüz Boğazı'nın tamamen ülke güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtirken, yapılacak herhangi bir askeri hatada düşmanların bu boğazda "ölümcül bir fırtınanın" içinde mahsur kalacağı konusunda sert bir uyarıda bulunmuştu.