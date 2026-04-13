Trump: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu savaş karşıtı söylemlerinin ardından sert sözlerle eleştirerek, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sorun etmeyen bir Papa istemiyorum." dedi.

Florida dönüşü uçakta sosyal medya üzerinden Papa'yı hedef alan Trump, Washington'a inişinde gazetecilere yaptığı açıklamada da bu eleştirilerini sürdürdü.

Trump, "Papa Leo'nun hayranı değilim," diyerek ruhani liderin özellikle dış politika ve güvenlik konularındaki tutumunu eleştirdi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına sıcak bakan bir Papa istemediğini belirten Trump ayrıca, Papa'nın seçilme sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Onu, sadece Amerikalı olduğu ve Başkan Donald J. Trump ile en iyi bu şekilde başa çıkabileceklerini düşündükleri için o makama getirdiler. Eğer ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı. Papa aklını başına toplamalı, sağduyulu davranmalı ve bir siyasetçi gibi değil, büyük bir Papa gibi hareket etmeye odaklanmalı."

Papa 14. Leo, dün düzenlenen bir ayinde savaş karşıtı söylemlerde bulunarak, savaşa yol açan durumu "her şeye gücünün yetme sanrısı" olarak nitelemişti.

Papa 14. Leo, "Kendini ve parayı putlaştırmaya artık yeter! Güç gösterisine artık yeter! Savaşa artık yeter! Gerçek güç, yaşama hizmet etmekte kendini gösterir." ifadelerini kullanmıştı.

Papa 14. Leo’nun, isim vermeden Trump’ı eleştirdiği öne sürülmüştü.